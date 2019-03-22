На месте преступления работает следственно-оперативная группа...

Сегодня в 16 часов 40 минут в отделение банка, расположенное на Ленинградском шоссе города Москвы, зашел неизвестный и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему денежные средства. Сотрудник финансового учреждения отдала злоумышленнику имеющуюся наличность, после чего нападавший скрылся. Ущерб составил 105 тысяч рублей.«Сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции буквально через несколько минут задержали подозреваемого в совершении данного преступления. В его автомобиле обнаружены и изъяты похищенные деньги, а также предмет, похожий на пистолет.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк