Жительница Зеленограда незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Сотрудниками ОМВД России по районам Матушкино и Савёлки г. Москвы выявлен факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации.В ходе проведения проверки информации участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками ОпВМ ОМВД России по районам Матушкино и Савёлки г. Москвы задержали 39-летнюю гражданку, жительницу 2 микрорайона Зеленограда, которая незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья. При этом женщина заведомо знала, что проживать в ее квартире данные граждане не будут.Дознавателем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31