Более 400 человек в Культурном Центре Главного управления МВД России по г. Москве приняли участие в торжественном мероприятии...

Более 400 человек в Культурном Центре Главного управления МВД России по г. Москве приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 50-летию со Дня образования Полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств.В мероприятии приняли участие заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Николай Федорук, начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей Захаров, командир полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России по г. Москве Алексей Паршков, также действующие сотрудники и ветераны подразделения.Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Николай Федорук поздравил сотрудников с заслуженными наградами, поблагодарил за высокое чувство ответственности в выполнении поставленных задач.В честь полувекового юбилея, руководствомбыли вручены ведомственные награды сотрудникам полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России по г. Москвеза образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе. В завершении торжественной встречи Культурный центр московской полиции подарил гостям праздничный концерт с выступлением артистов эстрады и творческих коллективов столичного главка.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве