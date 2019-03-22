Вчера, 21 марта, состоялись похороны Юлии Началовой. Певица обрела покой на Троекуровском кладбище, в окружении множества цветов, родных, друзей и поклонников.

Вчера, 21 марта, состоялись похороны Юлии Началовой. Певица обрела покой на Троекуровском кладбище, в окружении множества цветов, родных, друзей и поклонников.Родственники запретили осуществлять фото– и видеосъемку на прощании и похоронах Юлии Началовой. Однако некоторые ушлые СМИ умудрились разжиться снимками из ритуального зала, в центре которого поместился белый гроб с покойной певицей, а рядом с ним расположились убитые горем родители, единственная дочь – 12-летняя Вера, бывший муж Евгений Алдонин и кума Лариса Долина.Зато близкие разрешили пиар-директору Юлии Началовой Анне Исаевой опубликовать фотографию могилы. "Прощай, сестричка! Сколько цветов у тебя сегодня!" – написала она под снимком на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.На фото запечатлена нижняя часть креста с фотографией Юлии Началовой и табличкой. Сама могила буквально утопает в цветах и венках. Свой последний приют 38-летняя артистка обрела на Троекуровском кладбище. Проститься с певицей пришло множество людей: поклонников и знаменитостей."Ну что сказать? Когда родители хоронят детей, что может быть более страшного? А если это еще и молодая, красивая, талантливая... Ей жить бы да жить. У которой дочь, у которой столько планов было, у которой такой талант, такой голос, такая красота, такая душевная красота и внешняя... Ну что сказать? Это горе. Это беда. Это страшная трагедия. В голове не укладывается это. Безусловно, трагедия для семьи, для друзей..." – заявил Филипп Киркоров на прощании с .Напомним, певица умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней артистки, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая в результате абсцесса. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – скончалась.