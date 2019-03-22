Заместитель главы администрации Майкопа Михаил Галушко задержан при получении взятки в 90 тысяч рублей. Сейчас он находится в СИЗО.

Заместитель главы администрации Майкопа Михаил Галушко задержан при получении взятки. В мэрии города он курировал ЖКХ и благоустройство, а также связанные с этой сферой муниципальные предприятия.Как сообщили ТАСС в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Адыгее, 39-летнего чиновника взяли в его служебном кабинете в тот момент, когда он получил от местной жительницы 90 тысяч рублей за совершение незаконных действий.В отношении Галушко возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом". Сейчас он находится в ИВС.