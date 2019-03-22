Президент Украины Петр Порошенко получил от предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия список храмов УПЦ, захваченных сторонниками новой церкви.

Президент Украины Петр Порошенко получил от предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия список храмов УПЦ, захваченных сторонниками "новой церкви", передает РИА Новости.Порошенко поручил помощникам изучить ситуацию и отреагировать, сообщила в пятницу пресс-служба УПЦ.В ходе встречи митрополит проинформировал украинского президента о захвате храмов, вмешательстве чиновников в дела духовенства и других правонарушениях.Из-за признания Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине серьезно увеличилось.Представители УПЦ говорят об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в СМИ.Как сообщалось, на Украине зафиксированы захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, аресты земель монастырей УПЦ. Так украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".