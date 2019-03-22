Маленький мальчик, найденный в парке Лосиный остров с пакетом на голове, после выписки из больницы передан в один из московских центров содействия семейному воспитанию.

Маленький мальчик, найденный в парке "Лосиный остров" с пакетом на голове, после выписки из больницы передан в один из московских центров содействия семейному воспитанию, сообщает ТАСС.Первоначально ребенка хотели отдать на попечение родной бабушке, однако позже по требованию Следственного комитета РФ это решение было отменено. По мнению следователей, еще не изучены все обстоятельства преступления и роль в нем каждого члена семьи.Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер рассказала СМИ, что в центре, куда поступил ребенок, созданы все условия для полноценной и здоровой жизни: сбалансированный режим дня, питание, прогулки и игры, занятия в студиях и секциях, а уход за воспитанниками осуществляют опытные воспитатели.По мнению педагогов центра, мальчик развит в соответствии со своим возрастом, активно общается и участвует в общих играх и мероприятиях. При необходимости с ним будет работать психологи и логопед.Мать мальчика, 33-летняя Надежда Куликова, обвиняется в покушении на убийство сына. 18 февраля ребенок был найден на трассе рядом с парком "Лосиный остров", причем очевидцы утверждают, что на его голове был примотан скотчем пакет.По словам женщины, она остановилась около парка по просьбе самого мальчика, однако затем он убежал и не вернулся. Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся.