Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку. Об этом заявила его адвокат Марина Дубровина. Обвинительный приговор ее подзащитному вынес Северо-Кавказский окружной военный суд.

Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку. Об этом заявила его адвокат Марина Дубровина. Обвинительный приговор ее подзащитному вынес Северо-Кавказский окружной военный суд.Срок Гриб будет отбывать в колонии общего режима, сообщает "Интерфакс". Гражданин Украины требует, чтобы ему оказали помощь врачи с Украины. Добиваться выполнения своих требований Павел Гриб намерен отказом от еды, при этом он будет пить, поскольку это необходимо, подчеркнула Марина Дубровина.Гражданина Украины Павла Гриба задержали 24 августа 2017 года, когда он поехал в Белоруссию. Позже стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.С марта по май 2017 года обвиняемый переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Он призывал ее изготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта Павле Гриб посоветовал школьнице уехать из России.