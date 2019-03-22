Кажется, что звезды не отдыхают ни дня и все ради того, чтобы нам было что обсудить. Чаще всего речь идет вовсе не об их творчестве, а о скандалах в личной жизни. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 марта 2019 года.

Кажется, что звезды не отдыхают ни дня и все ради того, чтобы нам было что обсудить. Чаще всего речь идет вовсе не об их творчестве, а о скандалах в личной жизни. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 марта 2019 года.В Кремле состоялось вручение второй Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Как и год назад, здесь собрались самые значимые артисты России и мира. Крис де Бург, Тимбалэнд, Майкл Болтон, Марио Бионди, Светлана Лобода и другие знаменитости мирового уровня в этот вечер появились на главной сцене страны. Вели торжественную церемонию Филипп Киркоров и Елена Север, которые стали достойной оправой блиставшим в Кремле бриллиантам.Особое внимание публики было приковано к Диме Билану, концерты которого почти сплошь отменены и перенесены. Он исполнил композицию "Молния". Танцоры вынесли певца под руки, усадили на стул, и работал он весь номер сидя. Так же Диму унесли и за кулисы – самостоятельно передвигаться он пока не может.Несколько недель назад Билан поскользнулся на льду около дома и получил сложный двойной перелом ноги. Несмотря на серьезную травму и советы врачей, артист решил отсрочить операцию и выступить в Питере. Лишь после этого он оказался в руках хирургов, которые собрали ногу, используя шурупы и пластину.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 марта 2019 года, читайте в и специальных . Обсудить их можно на нашем .