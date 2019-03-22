Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia разорвала контракт на покупку 49 лайнеров Boeing737 MAX8. Представители перевозчика заявили, что пассажиры утратили доверие к самолетам этой модели. Убытки Boeing от разрыва соглашения составят порядка пяти миллиардов долларов.

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia разорвала контракт на покупку 49 лайнеров Boeing737 MAX8. Представители перевозчика заявили, что пассажиры утратили доверие к самолетам этой модели. Убытки Boeing от разрыва соглашения составят порядка пяти миллиардов долларов.За последние полгода произошли две катастрофы с Boeing737 MAX8. Большинство стран мира, включая Россию, уже закрыли воздушное пространство для этих самолетов, отмечает телеканал "Россия 24". Из соображений безопасности от эксплуатации этой модели отказалась российская авиакомпания S7. США запретили полеты на таких самолетах над своей территорией до особого распоряжения президента Дональда Трампа.10 марта 2019 года авиалайнер Boeing737 MAX8 авиакомпании Ethiopian Airlines упал в 60 километрах от Аддис-Абебы в районе Бишофту почти сразу после взлета. В результате крушения погибли 157 человек, включая троих россиян.Падение самолета аналогичной модели произошло 29 октября 2018 года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. Выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг лайнер упал в Яванское море через 13 минут после взлета.Причины катастроф все еще официально не обнародованы. Ряд экспертов считает, что самолеты сгубило некорректное программное обеспечение, загруженное в бортовой компьютер. Оно реагирует на поднятие носа самолета и принудительно заставляет лайнер начать внезапное снижение.Boeing пообещал установить подающее сигнал тревоги оборудование в случае сомнительных или ложных показаний датчиков угла наклона на всех самолетах серии 737 MAX8.