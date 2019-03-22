Российский боксер Александр Поветкин ответил согласием на предложение украинца Александра Усика провести очный бой. Кроме того, россиянин также готов подраться с британцем Диллианом Уайтом или кубинцем Луисом Ортисом.

Российский боксер Александр Поветкин ответил согласием на предложение украинца Александра Усика провести очный бой. Кроме того, россиянин также готов подраться с британцем Диллианом Уайтом или кубинцем Луисом Ортисом.Теперь представители российского боксера ждут решения второй стороны, сообщает РИА Новости. Ранее промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александр Красюк сообщал о том, что Усик может дебютировать в супертяжелом весе боем против Поветкина. Однако накануне стало известно о первом сопернике украинца в новой для себя весовой категории – им стал Карлос Такам из Камеруна.Напомним, что предыдущим боем Усика был поединок в первой весовой категории против Тони Белью, в котором он нокаутировал британца. После этого боя Усик объявил о своем намерении перейти в супертяж.