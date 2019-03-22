У вертолета Ми-8 авиакомпании Ямал, совершившего жесткую посадку в Надымском районе, отвалился хвост – в Сети появилось фото с места ЧП. На борту воздушного судна находилось три члена экипажа и 20 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал.
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, на борту воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Ямал", находилось 20 пассажиров и три члена экипажа.
В результате инцидента никто из людей не пострадал, однако, судя по фото, винтокрылая машина получила серьезные повреждения.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка, на основании результатов которой будет принято процессуальное решение.