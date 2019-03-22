У вертолета Ми-8 авиакомпании Ямал, совершившего жесткую посадку в Надымском районе, отвалился хвост – в Сети появилось фото с места ЧП. На борту воздушного судна находилось три члена экипажа и 20 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал.

Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, на борту воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Ямал", находилось 20 пассажиров и три члена экипажа.В результате инцидента никто из людей не пострадал, однако, судя по фото, винтокрылая машина получила серьезные повреждения.По факту произошедшего проводится доследственная проверка, на основании результатов которой будет принято процессуальное решение.