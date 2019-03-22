По версии следствия, задержанный, пользуясь служебный положением присваивал бюджетные средства, предназначенные для премирования своих подчиненных. Предполагается, что в 2018 году Иван Конгаров похитил и потратил не менее 700 тысяч рублей.

По версии следствия, задержанный, пользуясь служебный положением присваивал бюджетные средства, предназначенные для премирования своих подчиненных.Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.Уголовное дело в отношении Ивана Конгарова было возбуждено на основании материалов регионального отделения ФСБ.В сотрудником службы судебных приставов Иван Конгаров является с 2007 года, а до этого он в течение почти 10 лет работал в ГУВД в отделе по борьбе с коррупцией.