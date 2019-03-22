США решили похоронить международное право, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он оценил намерения Вашингтона признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, хотя это территория Сирии. Что, впрочем, не заботит президента Дональда Трампа.

США решили похоронить международное право, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он оценил намерения Вашингтона признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, хотя это территория Сирии. Что, впрочем, не заботит президента Дональда Трампа. Его заявление в Twitter всколыхнуло международное сообщество.Обсуждавший в этот момент в Иерусалиме судьбу газовых месторождений Израиля госсекретарь США Майк Помпео, видимо, был не готов к экспромту главы Белого дома Дональда Трампа. В тот момент, когда глава американского внешнеполитического ведомства отказался обсуждать с журналистами опасную тему Голанских высот, его шеф улучил минуту, чтобы написать пост в Twitter."Спустя 52 года настало время для США в полной мере признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют критическое стратегическое значение для безопасности государства Израиль и региональной стабильности", — написал Дональд Трамп.Голанские высоты — каменистое плато над северо-восточным берегом Галилейского моря. Это часть сирийской территории, занятая Израилем по итогам Шестидневной войны 1967 года. Международное право и резолюции Совета Безопасности ООН считают эту землю оккупированной.Тем не менее последние сорок лет, до того как сирийское государство подверглось серьезным испытаниям, Голаны были, наверное, самой спокойной частью израильской границы.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в последнее время все чаще требовал от мирового сообщества признать израильский суверенитет над Голанами. И послание Трампа, очевидно, подняло ему настроение. Глава израильского правительства тут же ответил в Twitter, затем позвонил Трампу по телефону. После этого он перед камерами поблагодарил президента США за готовность подарить чужую собственность."Произошло Пуримское чудо — президент Трамп вошел в историю, признав суверенитет Израиля над Голанскими высотами, в то время как Иран пытается их использовать в качестве платформы для уничтожения Израиля", — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.Ни иранских военных, ни милиции "Хезболлы" в районе Голанских высот нет, зона разделения контролируется патрулями "голубых касок". Обнаруженные в конце января 2019 года тоннели были прокопаны в Израиль не с сирийской, а с ливанской территории, тем более, что комиссия ООН не обнаружила доказательств их принадлежности именно "Хезболле", утверждают дипломатические источники. В свою очередь представители палестинской администрации предположили, что Трамп уже организовавший обернувшийся кровопролитием кризис, перенеся посольство из Тель-Авива в Иерусалим, неизбежно спровоцирует новый виток военной эскалации в регионе, признав в одностороннем порядке израильский суверенитет над Голанскими высотами."Вчера президент Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Сегодня он хочет, чтобы принадлежащие Сирии Голанские высоты оставались под суверенитетом Израиля. Что еще он придумает завтра? Нестабильность и кровопролитие в нашем регионе гарантированы", — констатировал генсек исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат.Но Пуримным чудом подарок Трампа Биньямин Нетаньягу назвал еще и потому, что получил он его как раз накануне запланированных на 9 апреля выборов в кнессет, в тот момент, когда его партия "Ликуд" стала уступать оппозиционному блоку, чьи лидеры резко критикуют премьер-министра за шлейф криминальных расследований, грозящих закончится для Нетаньяху судом по обвинению в коррупции."Премьер-министр обвиняется в разных криминальных делах. У него действительно очень сложная политическая ситуация. Ему предъявлены обвинения, в июле будут слушания. После этих слушаний закончится его политическая карьера", — отмечает депутат кнессета от блока "Кахоль-Лаван" Константин Развозов.Сегодня Биньямин Нетаньяху может досрочно праздновать победу: Голанский кульбит Дональда Трампа, вероятно, даст ему столь необходимую электоральную победу, закрепить которую он собирается уже на следующей неделе в Вашингтоне, пусть и принеся в жертву международное право и региональную стабильность.