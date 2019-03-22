Победительница московского конкурса красоты 2018 года Алеся Семеренко в своем Инстаграме опубликовала большой пост, в котором пишет о лишении ее короны и титула Мисс Москва. Ранее сообщалось, что это произошло впервые за 23 года существования конкурса из-за несоблюдения условий договора.

Победительница московского конкурса красоты 2018 года Алеся Семеренко в своем "Инстаграме" опубликовала большой пост, в котором пишет о лишении ее короны и титула "Мисс Москва".Ранее сообщалось, что это произошло впервые за 23 года существования конкурса "из-за несоблюдения условий договора".В дирекции конкурса "МК" рассказали, что Алеся в течение года должна была появляться на различных мероприятиях и вообще быть с организаторами постоянно на связи, однако после 15 января с ней ни разу не удалось связаться.Кроме того, она якобы разломала корону, игнорировала звонки и сообщения дирекции конкурса, а в соцсетях поставила кнопку возможности прямого общения с ней, что также нарушает правила.Сама 24-летняя красавица с этими обвинениями категорически не согласна и называет их "ложью". Девушка утверждает, что корону не ломала. "Я лично отвезла ее в офис, и у меня ее благополучно приняли", — утверждает Семеренко.Алеся также добавляет, то у нее есть видеоподтверждение, как она снимает корону в тот день, когда ее отвозила.Опровергает девушка и утверждения о том, что якобы не посещала мероприятия в рамках конкурса как "Мисс Москва".Она утверждает, что никто ни на какие мероприятия ее не звал, да и вообще никаких мероприятий якобы в рамках конкурса не было, а пропадала она со связи по телефону всего на неделю, но при этом была на связи в соцсетях.По словам Алеси, причина лишения ее короны и титула "совсем иная", о которой она не хотела бы говорить."Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона", — пишет Семеренко, благодарит всех "за хайп" и добавляет: "Ну, если так легче, хорошо, пусть донашивает корону Паленова".Посмотреть эту публикацию в Instagram❗️❗️❗️Я никому не позволю себя оклеветать ❗️❗️❗️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Сломала корону?? Ну вы серьёзно? И «заметили» это только спустя 3 месяца после финала!?