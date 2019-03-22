В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с председателем политсовета Оппозиционной платформы — За жизнь Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко, которые находятся в Москве.

В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с председателем политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко, которые находятся в Москве.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.С обоими украинскими политиками 22 марта побеседовал в своей подмосковной резиденции премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На встрече, в ходе которой обсуждались газовые вопросы, также принял участие руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.Ранее Песков рассказал журналистам, что Путин регулярно проводит встречи с Медведчуком, как представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, но детали разговоров неизвестны.Пресс-секретарь главы государства отметил, что именно благодаря усилиям Медведчука, пленные были обменены, при этом он затруднился пояснить, можно ли считать председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" связующим звеном между президентами РФ и Украины, поскольку непонятно, есть ли в этом потребность на данном этапе.