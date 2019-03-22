Москва рассчитывает, что Казахстан сможет сохранить свою роль в интеграционных процессах, несмотря на переходный период после отставки президента страны Нурсултана Назарбаева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Путин поговорил по телефу с Токаевым и Назарбаевым.

Москва рассчитывает, что Казахстан сможет сохранить свою роль в интеграционных процессах, несмотря на переходный период после отставки президента страны Нурсултана Назарбаева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что 21 марта Путин провел телефонные переговоры с Касым-Жомартом Токаевым и с Нурсултаном Назарбаевым.Владимир Путин выразил надежду, что переходный период пройдет спокойно, а Казахстан сохранит стабильность и высокие темпы развития. Так Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о задержании в казахстанской столице нескольких десятков человек. Они вышли протестовать против переименования Астаны в Нур-Султан, сообщает ТАСС. Еще два десятка человек были задержаны в Алма-Ате. Идею переименования столицы Казахстана высказал преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев.20 марта за переименования проголосовали две палаты казахстанского парламента на совместном заседании. После этого парламент направил предложение о переименовании Астаны на рассмотрение республиканской ономастической комиссии при правительстве Казахстана.При этом жители казахстанской столицы по-прежнему при любом исходе переименования будут называться астанчанами, то есть столичниками. В переводе с казахского Астана – это столица. Это название город носит с мая 1998 года. Город был основан как казачье поселение в 1830 году и назван Акмолинском. В 1961 году его переименовали в Целиноград. А с 1992 года по 1998 год он назывался Акмола ("Белая могила" или "Белая святыня").При переименовании столицы Казахстана в Нур-Султан возникла правовая коллизия, считает казахстанский политолог, кандидат политических наук Талгат Калиев. Для выхода из правовой ловушки, по его мнению, было бы желательно провести референдум.В статье 2 конституции Казахстана утверждается, что столицей страны является Астана. Поправки в конституцию может внести парламент на основании статьи 53 конституции, и это происходит по предложению президента на совместном заседании палат парламента.Но казахстанской конституцией установлено, что лицо, принявшее на себя полномочия президента в результате досрочного прекращения полномочий избранного президента, а именно такой статус до апрельских президентских выборов 2020 года получил принявший присягу Касым-Жомарт Токаев, не вправе инициировать изменения в конституцию. А переименование Астаны в Нур-Султан требует именно изменения конституции страны.