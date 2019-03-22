Кремль устал от выкрутасов президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Минске не хотят признавать Крым российским, но в то же время позволяют себе гнать санкционную западную продукцию в Россию, пользуясь открытой границей. В Москве с подобной вольницей решили заканчивать.
Кремль устал от выкрутасов президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Минске не хотят признавать Крым российским, но в то же время позволяют себе гнать санкционную западную продукцию в Россию, пользуясь открытой границей. В Москве с подобной вольницей решили заканчивать.
Сообщается, что российские пограничники совершили рейд на место стоянки белорусских фур у границы двух стран. "Водители бросили груз, бумаги и разбежались. При досмотре были выявлены перегруз, подложные документы и запрещенная продукция", – пишет телеграм-канал "Бульба престолов", посвященный разбору политики Лукашенко.
Авторы отмечают, что полноценная пограничная инфраструктура между двумя странами отсутствует, а на ее создание уйдут миллиарды долларов и много лет. Решением могло бы стать размещение пограничников Союзного государства на западных рубежах Белоруссии, но Лукашенко против.
В таком случае Москве для защиты внутреннего рынка от санкционной продукции потребуется установить на границе с соседней республикой полноценные таможенные посты. Лукашенко, излишне увлекаясь многовекторностью, может доиграться именно до такого варианта.
"Звоночком" Батьке стали новости о внедрении Москвой цифровых технологий в выявлении запрещенной продукции. Речь идет о системе ветеринарного надзора на границе Таможенного союза (АРГУС) и программе сертификации грузов и отслеживания их перемещения по России (Меркурий). Они позволят видеть цепочки поставщиков и посредников всей поступающей в нашу страну продукции. Хитрить с перегоном санкционки в Россию у больше не получится.
Батька, чувствуя неладное, по своему обыкновению принялся озвучивать очередные претензии в адрес Кремля, обвиняя российское руководство в создании помех на пути интеграции. Лукашенко хочет, чтобы она шла по его сценарию и фактически озвучил Москве ультиматум, предлагая закрыть глаза на перегон санкционки и предоставить скидки на энергоносители, отмечают эксперты.
Кремль упертость Батьки порядком утомила. В Москве хотят от реальных шагов на пути создания Союзного государства. Есть мнение, что на сей раз отделаться красивыми словами про "стратегическое партнерство и братство" у Минска не получится.