Кремль устал от выкрутасов президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Минске не хотят признавать Крым российским, но в то же время позволяют себе гнать санкционную западную продукцию в Россию, пользуясь открытой границей. В Москве с подобной вольницей решили заканчивать.

Кремль устал от выкрутасов президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Минске не хотят признавать Крым российским, но в то же время позволяют себе гнать санкционную западную продукцию в Россию, пользуясь открытой границей. В Москве с подобной вольницей решили заканчивать.Сообщается, что российские пограничники совершили рейд на место стоянки белорусских фур у границы двух стран. "Водители бросили груз, бумаги и разбежались. При досмотре были выявлены перегруз, подложные документы и запрещенная продукция", – пишет телеграм-канал "Бульба престолов", посвященный разбору политики Лукашенко.Авторы отмечают, что полноценная пограничная инфраструктура между двумя странами отсутствует, а на ее создание уйдут миллиарды долларов и много лет. Решением могло бы стать размещение пограничников Союзного государства на западных рубежах Белоруссии, но Лукашенко против.В таком случае Москве для защиты внутреннего рынка от санкционной продукции потребуется установить на границе с соседней республикой полноценные таможенные посты. Лукашенко, излишне увлекаясь многовекторностью, может доиграться именно до такого варианта."Звоночком" Батьке стали новости о внедрении Москвой цифровых технологий в выявлении запрещенной продукции. Речь идет о системе ветеринарного надзора на границе Таможенного союза (АРГУС) и программе сертификации грузов и отслеживания их перемещения по России (Меркурий). Они позволят видеть цепочки поставщиков и посредников всей поступающей в нашу страну продукции. Хитрить с перегоном санкционки в Россию у больше не получится.Батька, чувствуя неладное, по своему обыкновению принялся озвучивать очередные претензии в адрес Кремля, обвиняя российское руководство в создании помех на пути интеграции. Лукашенко хочет, чтобы она шла по его сценарию и фактически озвучил Москве ультиматум, предлагая закрыть глаза на перегон санкционки и предоставить скидки на энергоносители, отмечают эксперты.Кремль упертость Батьки порядком утомила. В Москве хотят от реальных шагов на пути создания Союзного государства. Есть мнение, что на сей раз отделаться красивыми словами про "стратегическое партнерство и братство" у Минска не получится.