Нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке не надо расшатывать
непродуманными действиями стран, участвующих в процессе урегулирования. Такое
заявление сделал президент Владимир Путин на совещании в Кремле. Очевидно, что адресат
этого послания один – американский президент Дональд Трамп.
Нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке не надо расшатывать
непродуманными действиями стран, участвующих в процессе урегулирования. Такое
заявление сделал президент Владимир Путин на совещании в Кремле. Очевидно, что адресат
этого послания один – американский президент Дональд Трамп.
Владимир Путин общался сегодня, 22 марта с постоянными
членами Совета безопасности, обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. По словам
пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на встрече было отмечено, что
весьма нестабильная и сохраняющая напряженность ситуация в регионе не должна
провоцироваться непродуманными действиями и заявлениями стран, имеющих
непосредственное отношение к процессу урегулирования.
Напомним, что Дональд сделал ранее провокационное заявление,
что США готовы признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, что
вызвало бурную реакцию в мире. В Тель-Авиве решение Вашингтона восприняли
положительно, но в Москве, Анкаре и Дамаске назвали такой шаг спорным и
безответственным.
На Совете безопасности также обсуждалась недавняя поездка
министра обороны Сергея Шойгу в Сирию. Глава Минобороны встречался там с президентом
республики Башаром Асадом и говорил с ним о борьбе стерроризмом, поставках гуманитарной
помощи и ситуации на Ближнем Востоке.
Российские военные находятся в Сирии с сентября 2015 года и
за это время Дамаску при их поддержке удалось достичь значительных успехов в
борьбе с терроризмом. Правда, при этом некоторые западные страны предпринимают
попытки свести к минимуму успехи сирийского правительства в восстановлении
мирной жизни, отметил на совещании в Кремле Сергей Шойгу.