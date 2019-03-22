Нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке не надо расшатывать непродуманными действиями стран, участвующих в процессе урегулирования. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на совещании в Кремле. Очевидно, что адресат этого послания один – американский президент Дональд Трамп.

Нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке не надо расшатыватьнепродуманными действиями стран, участвующих в процессе урегулирования. Такоезаявление сделал президент Владимир Путин на совещании в Кремле. Очевидно, что адресатэтого послания один – американский президент Дональд Трамп.Владимир Путин общался сегодня, 22 марта с постояннымичленами Совета безопасности, обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. По словампресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на встрече было отмечено, чтовесьма нестабильная и сохраняющая напряженность ситуация в регионе не должнапровоцироваться непродуманными действиями и заявлениями стран, имеющихнепосредственное отношение к процессу урегулирования.Напомним, что Дональд сделал ранее провокационное заявление,что США готовы признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, чтовызвало бурную реакцию в мире. В Тель-Авиве решение Вашингтона воспринялиположительно, но в Москве, Анкаре и Дамаске назвали такой шаг спорным ибезответственным.На Совете безопасности также обсуждалась недавняя поездкаминистра обороны Сергея Шойгу в Сирию. Глава Минобороны встречался там с президентомреспублики Башаром Асадом и говорил с ним о борьбе стерроризмом, поставках гуманитарнойпомощи и ситуации на Ближнем Востоке.Российские военные находятся в Сирии с сентября 2015 года иза это время Дамаску при их поддержке удалось достичь значительных успехов вборьбе с терроризмом. Правда, при этом некоторые западные страны предпринимаютпопытки свести к минимуму успехи сирийского правительства в восстановлениимирной жизни, отметил на совещании в Кремле Сергей Шойгу.