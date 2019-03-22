В результате столкновения двух автомобилей в Воронеже пять человек получили травмы различной степени тяжести. Момент выезда на полосу встречного движения и самой аварии попал в объектив регистратора одного из участников ДТП.

Участник аварии, произошедшей в минувший четверг, 21 марта, на улице Острогожской в Воронеже, опубликовал в Сети запись со своего регистратора, запечатлевшего момент ДТП.Водитель автомобиля Daewoo Nexia вылетел на полосу встречного движения, где протаранил Chevrolet Niva.Как сообщают местные СМИ, в результате столкновения пострадали пять человек – водитель Daewoo, госпитализированный после того, как спасатели извлекли его из искореженной легковушки, и четыре человека, находившиеся в салоне Chevrolet. Последние были отпущены по домам после оказания необходимой медицинской помощи.Примечательно, что через несколько минут после дорожно-транспортного происшествия, попавшего на видео, на том же самом месте произошел еще один инцидент – 40-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Kia, не справилась с управлением и въехала в столб.