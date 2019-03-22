Президент Международной ассоциации бокса (АИБА) Гафур Рахимов в пятницу оставил свой пост. Рахимов был избран на эту должность в ноябре прошлого года.

Президент Международной ассоциации бокса (АИБА) Гафур Рахимов в пятницу оставил свой пост. Рахимов был избран на эту должность в ноябре прошлого года.В пятницу Рахимов оставил свой пост. Его заменит временный президент АИБА, который будет избран 23 или 24 марта на внеочередном заседании исполкома организации. МОК сообщил, что принял к сведению информацию об уходе главы любительского бокса.Причиной отставки Гафура Рахимова было желание сохранить олимпийский статус бокса. МОК принял решение о заморозке планов проведения турниров боксеров на Олимпийских играх 2020. МОК настаивал на уходе Рахимова, находящегося под санкциями министерства финансов США и подозреваемого в связи с криминалом.