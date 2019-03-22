Участница телестройки Ирина Пинчук довела поющую телеведущую
до истерики. Ольга Бузова разрыдалась прямо на лобном месте шоу Дом-2.
Участница телестройки Ирина Пинчук довела поющую телеведущую
до истерики. Ольга Бузова разрыдалась прямо на лобном месте шоу "Дом-2".
Между девушками всегда были натянутые отношения. Однако до
этого дня напрямую претензии друг другу они не высказывали. Несколько месяцев
назад ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова осталась без воздыхателя: Роман Гриценко
переметнулся к Ирине Пинчук.
На днях Гриценко вновь вернулся в "Дом-2". В этот раз на
Бузову он даже не обратил внимания. Меж тем девушки не могут забыть о былых
обидах. Прямо на лобном месте они устроили скандал.
Ольга Бузова оскорбила соперницу. Ведущая при всех заявила,
что Пинчук неразборчива в связях. Ирина не потерпела такого отношения и
наговорила теледиве гадостей в ответ.
"Ты как себя ведешь? Почему ты позволяешь себе высказываться
так?" – дерзко воскликнула Ира.
Участники порекомендовали Пинчук держать дистанцию
и выбирать выражения в адрес Ольги Бузовой. Ведущая же не смогла вынести
унижения, расплакалась и сбежала с лобного.
"Почему я должна слышать сейчас оскорбления в свой адрес? Я
никогда на вас не повышаю голос, я вас люблю, правда. Я хоть раз на вас голос
повысила?" – истерила ведущая Ольга Бузова.
Отметим, что мнения поклонников проекта разделились. Первые отмечали, что Ольга Бузова "размазывает сопли по лицу" при любом удобном случае, якобы теледива слишком драматизирует. Вторые выступили в защиту ведущей, мол, звезда шоу "Дом-2" – натура нежная и не справилась со стрессовой ситуацией.