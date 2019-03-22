Участница телестройки Ирина Пинчук довела поющую телеведущую до истерики. Ольга Бузова разрыдалась прямо на лобном месте шоу Дом-2.

Участница телестройки Ирина Пинчук довела поющую телеведущуюдо истерики. Ольга Бузова разрыдалась прямо на лобном месте шоу "Дом-2".Между девушками всегда были натянутые отношения. Однако доэтого дня напрямую претензии друг другу они не высказывали. Несколько месяцевназад ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова осталась без воздыхателя: Роман Гриценкопереметнулся к Ирине Пинчук.На днях Гриценко вновь вернулся в "Дом-2". В этот раз наБузову он даже не обратил внимания. Меж тем девушки не могут забыть о былыхобидах. Прямо на лобном месте они устроили скандал.Ольга Бузова оскорбила соперницу. Ведущая при всех заявила,что Пинчук неразборчива в связях. Ирина не потерпела такого отношения инаговорила теледиве гадостей в ответ."Ты как себя ведешь? Почему ты позволяешь себе высказыватьсятак?" – дерзко воскликнула Ира.Участники порекомендовали Пинчук держать дистанциюи выбирать выражения в адрес Ольги Бузовой. Ведущая же не смогла вынестиунижения, расплакалась и сбежала с лобного."Почему я должна слышать сейчас оскорбления в свой адрес? Яникогда на вас не повышаю голос, я вас люблю, правда. Я хоть раз на вас голосповысила?" – истерила ведущая Ольга Бузова.Отметим, что мнения поклонников проекта разделились. Первые отмечали, что Ольга Бузова "размазывает сопли по лицу" при любом удобном случае, якобы теледива слишком драматизирует. Вторые выступили в защиту ведущей, мол, звезда шоу "Дом-2" – натура нежная и не справилась со стрессовой ситуацией.