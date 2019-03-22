Отношения герцога и герцогини Кембриджских не всегда были гладкими. Влюбленные несколько раз расставались. После второго разрыва Кейт Миддлтон заключила секретный пакт с принцем Уильямом.

Отношения герцога и герцогини Кембриджских не всегда были гладкими. Влюбленные несколько раз расставались. После второго разрыва Кейт Миддлтон заключила секретный пакт с принцем Уильямом.Будущие супруги познакомились в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете и сразу нашли общий язык. Спустя два года они стали снимать загородный коттедж в Шотландии. Журналисты считают, что в этот период между ними и завязался роман.Влюбленные встречались семь лет, пока принц Уильям не сделал Кейт Миддлтон предложение. Многие СМИ тогда прозвали будущую герцогиню "Waity Katie (Ждущая Кэти. – Прим. ред.)", потому она очень долго ждала, когда внук королевы задаст ей главный вопрос.В 2007 году они на короткое время расстались. Это событие широко обсуждалось в британской прессе. Автор книги "Рождение королевского романа" Кати Николл рассказала, что после воссоединения пара заключила секретное соглашение. "Никто не знал, что они договорились пожениться сразу после второго разрыва. Это пара умеет хранить секреты", – написала она.Спустя несколько лет младший внук королевы объяснил причину их расставания. "Тогда мы оба были очень молоды. Каждый из нас искал свой путь", – пояснил он. Что касается , то разрыв стал для нее тяжелым испытанием. Но герцогиня отметила, что в этот период она научилась быть сильной и независимой.Принц Уильям сделал предложение возлюбленной во время отпуска в Кении. Церемония бракосочетания состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. Сейчас счастливые супруги воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.