Президент мадридского Реала Флорентино Перес принял решение приобрести по окончании текущего сезона нападающего Пари Сен-Жермен и сборной Франции Килиана Мбаппе. Француз станет приоритетной целью Королевского клуба.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес принял решение приобрести по окончании текущего сезона нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе. Француз станет приоритетной целью "Королевского клуба".Изначально Перес планировал совершение трансфера другого звездного форварда парижан – бразильца Неймара, однако глава "Реала" поменял акцент в пользу Мбаппе после того, как изучил результаты опроса болельщиков мадридского клуба – 89 процентов голосов были отданы в пользу француза, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на As. Очевидно, что Неймар не пользуется спросом у "мадридистас" из-за своего барселонского прошлого.Напомним, что французский форвард за 23 проведенных матча текущего сезона национального первенства стал автором 26 голов и шести голевых пасов. В свои 20 лет он уже является чемпионом мира в составе национальной французской сборной.