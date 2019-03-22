Модель и телеведущая поделилась подробностями о воспитании своего первенца, сына Марка Лео. Также Виктория Лопырева рассказал о том, как ей в этом помогает отец ребенка, бизнесмен Игорь Булатов.

Модель и телеведущая поделиласьподробностями о воспитании своего первенца, сына Марка Лео. Также ВикторияЛопырева рассказал о том, как ей в этом помогает отец ребенка, бизнесмен Игорь Булатов.Мамой светская львица стала в начале февраля этого года. 35-летняя Виктория Лопырева не скрывает, что вскармливает малыша грудью, отказавшись от искусственного прикорма.По словам модели, они с возлюбленным стараются как можно больше времени уделять сыну. "Игорь – хороший папа. У него на руках малыш быстро успокаивается, и это спокойствие и уверенность передаются и мне", – приводит слова Виктории ЛопыревойЗнаменитость призналась, что они с избранником почти все время проводят с ребенком, но замыкаться в четырех стенах не собираются: встречаются с друзьями и ходят на стадион. А пока молодые родители наслаждаются обществом друг друга, заботиться о первенце Виктории Лопыревой помогает няня.После родов девушке приходится тщательно следить за своим рационом и питанием не только ради того, чтобы привести себя в идеальную форму, но и ради малыша, – чтобы у него не возникало проблем с пищеварением. При этом заверила, что американские врачи разрешают кормящим мамам есть все, но в разумных приделах.Напомним, уже через несколько дней после родов сходила на романтическое свидание в ресторан вместе с Игорем Булатовым, отметив День всех Влюбленных. Она уверена, что и после родов женщина должна оставаться женщиной.