Состоялось новое судебное заседание, касающееся семьи легендарного актера Спартака Мишулина и его предполагаемого сына Тимура Еремеева. Результаты обнародовала дочь артиста Карина.

Состоялось новое судебное заседание, касающееся семьи легендарного актера Спартака Мишулина и его предполагаемого сына Тимура Еремеева. Результаты обнародовала дочь артиста Карина.На протяжении нескольких месяцев муссируется информация о том, что актер Тимур Еремеев может быть внебрачным сыном Спартака Мишулина. Молодой актер участвовал в нескольких телепередачах, где называл себя близким родственником артиста, что очень не нравилось его вдове и дочери. В итоге, все закончилось судом.18 марта состоялось очередное заседание. Его результатами поделилась с журналистами Карина Мишулина. "Так как Еремеев продолжает врать, что якобы суд разрешил ему юридически называть Мишулина отцом, то мы получили судебный документ, где написано, что на сегодняшний день документально не подтверждено родство, не было генетической экспертизы и не было судебного решения о родстве Еремеева и Мишулина", – цитирует дочь Спартака Мишулина .Карина подчеркнула, что иск был о защите чести и достоинства, а не о родстве. "Любое его публичное называние Мишулина отцом, является незаконным. И к Мишулину он отношения никакого не имеет", – заключила дочь Мишулина. В качестве доказательства она предъявила тот самый документ.Там же обозначено, что и Спартак Мишулин не родственники. Как объяснил адвокатВалерий Панасюк, все, о чем заявлял молодой актер в интервью, это только предположение.