Работа над новейшей российской межконтинентальной баллистической ракетой Сармат идет по графику. Серийным производством МБР займется Красмаш, одно из предприятий Роскосмоса, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала Россия 24.

Работа над новейшей российской межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" идет по графику. Серийным производством МБР займется "Красмаш", одно из предприятий "Роскосмоса", рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".Также он уточнил, что специалисты завода плотно работают с заказчиками из Министерства обороны, и выразил надежду, что претензий у военных не возникнет."Сармат" должен сменить в российских Ракетных войсках стратегического назначения тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету Р-36М2 "Воевода". Новая МБР разорвет в клочья любую противоракетную оборону, добавил Рогозин.Основная особенность "Сармата" – практически неограниченный радиус действия. Ракета способна летать как через Северный, так и Южный полюс.Есть данные, что в будущем МБР начнут оснащать гиперзвуковым боевым блоком "Авангард".