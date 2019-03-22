Модель и телеведущая порадовала подписчиков новым фото в Instagram. Виктория Боня на снимке в белом прелестном платье вызвала у некоторых поклонников странные ассоциации.

Модель и телеведущая порадовала подписчиковновым фото в Instagram. ВикторияБоня на снимке в белом прелестном платье вызвала у некоторых поклонниковстранные ассоциации.Наряд экс-участницы скандального шоу "Дом-2" очень напоминает подвенечное платье. "Есть ощущение, что ты подарил мне крылья, взамен хочу подарить тебе целую вселенную чистой и бескорыстной любви", – подписала снимок Виктория Боня.Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. Многие растрогались и не смогли сдержать эмоций. "Белая лебедь!", "Викусь, Вы олицетворение весны", "Невероятно, как невеста", "Великие слова прекрасно символизируют это безупречное платье в цвет кумыса, Вика, ты божественна, как шурпа из барашка!" – приводит высказывания пользователей соцсети о снимкеОтметим, что никогда не была официально замужем. Девушка встречалась с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом. У пары родилась дочь Анджелина Летиция Смерфит, но это не спасло их отношения, и Виктория Боня с Александром разошлись.Многие поклонники гадают: есть ли у любимый мужчина сейчас? Напомним, в мае прошлого года в СМИ распространилась новость о том, что модель состоит в романтических отношениях с французским миллиардером Пьером Андюраном. Позднее она призналась, что мужчина заплатил ей около полмиллиона долларов за несколько совместных выходов в свет.