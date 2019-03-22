В лагере сирийских беженцев Эр-Рукбан растут темпы смертности, ежедневно умирают дети, врачей в лагере нет, элементарная медицинская помощь отсутствует, в то же время до сих пор не решены проблемы с антисанитарией и инфекционными заболеваниями.

Опубликовано экстренное заявление координационных штабов России и Сирии, передает телеканал "Россия 24".В лагере сирийских беженцев "Эр-Рукбан" растут темпы смертности, ежедневно умирают дети, врачей в лагере нет, элементарная медицинская помощь отсутствует, в то же время до сих пор не решены проблемы с антисанитарией и инфекционными заболеваниями.Москва и Дамаск напоминают, в Латакии, Хомсе, пригородах Дамаска и Алеппо и других сирийских городах давно созданы все условия для размещения десятков тысяч обитателей лагеря. Сирийские власти в любой момент готовы отправить в "Эр-Рукбан" шесть автобусных колонн для эвакуации людей. Мешает позиция Соединенных Штатов, которые сознательно удерживают людей в лагере. Вашингтону это нужно, в том числе для того, чтобы оправдать свое незаконное военное присутствие в Сирии.Российские и сирийские представители обращаются к Соединенным Штатам с призывом начать скорейшие консультации по вопросу о том, как обеспечить безопасную эвакуацию беженцев. Эту встречу предлагается устроить 26 марта.Одновременно Дамаск и Москва предлагают создать рабочую группу с представителями России, Сирии, США, Иордании, и ООН с тем, чтобы провести совместную инспекцию лагеря "Эр-Рукбан".