ОМВД России по району Южное Медведково разыскивает пропавшего без вести Караматова Мухаммеда Абдурахмановича, 20.02.2005 года рождения...

ОМВД России по району Южное Медведково разыскивает пропавшего без вести Караматова Мухаммеда Абдурахмановича, 20.02.2005 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 19 марта 2019 года.Приметы: 14 лет, нормального телосложения, рост: 167-168 см., волосы тёмно-русые, глаза каре-зеленые.Был одет: матерчатая черная куртка с капюшоном, джинсы черного цвета, кроссовки черно-оранжевые. С собой имеется рюкзак черного цвета.Сотрудники полиции просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 186-12-83, или «102».Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29