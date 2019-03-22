Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов заплакал во время посещения аварийного дома, где живет многодетная мать Ольга Сережина. У нее семеро детей, один из них стал инвалидом после перенесенного менингита.

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов заплакал на встрече с жителями.Во время "Прямого диалога" к нему обратилась многодетная мать Ольга Сережина. Она рассказала, что у нее семеро детей. Младшая дочь стала инвалидом после перенесенного менингита. При этом семья живет в ветхом доме без центрального водоснабжения, а год назад семью исключили из очереди на получение нового жилья.Губернатор сказал, что получает много сигналов о бедственном положении жителей. В это время его голос задрожал, на глазах выступили слезы, и он закрыл лицо рукой. После этого Осипов решил посетить дом, где живет Ольга."Я заплакала сама, заплакал он, заплакала с ним подчиненная женщина. Так что не только он один плакал сегодня. Рыдали все", — рассказала Ольга Сережина в интервью радиостанции "Говорит Москва".Александр Осипов обещал помочь семье с жильем и реабилитацией ребенка.