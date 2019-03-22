В Континентальной хоккейной лиге завершились матчи ¼ финала Кубка Гагарина. В заключительном противостоянии данной стадии уфимский Салават Юлаев оказался сильнее Автомобилиста. Заключительный, пятый матч серии завершился победой уфимцев со счетом 4:1.

В Континентальной хоккейной лиге завершились матчи ¼ финала Кубка Гагарина. В заключительном противостоянии данной стадии уфимский "Салават Юлаев" оказался сильнее "Автомобилиста". Заключительный, пятый матч серии завершился победой уфимцев со счетом 4:1.Подопечных Николая Цулыгина не смутил выездной статус игры – встреча проходила на льду "Автомобилиста" в Екатеринбурге, и уже с первых минут гости захватили преимущество. Хоккеисты гостей смогли дважды поразить ворота соперника: за первые 5 минут голы забили Теэму Хартикайнен и Владимир Ткачев.Позже уфимцы оформили еще две шайбы и фактически предрешили судьбу противостояния. Голы забивали Линус Умарк и Йоонас Кемппайнен. Хозяев площадки хватило лишь на один ответный гол в исполнении Евгения Чесалина, однако он уже ничего не решал."Салават Юлаев" выиграл заключительный матч, а с ним и серию с одинаковым счетом – 4:1. Клуб из столицы Башкортостана пробился в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с омским "Авангардом". Накануне "омские ястребы" с аналогичным счетом выиграли свою серию против "Барыса".