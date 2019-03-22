Прославленная балерина с удовольствием принимает ухаживания
от нового возлюбленного. Избранник балует Анастасию Волочкову и денег на ее
прихоти не жалеет. Балерина получила в дар баснословно дорогую шубку.
Прославленная балерина с удовольствием принимает ухаживания
от нового возлюбленного. Избранник балует Анастасию Волочкову и денег на ее
прихоти не жалеет. Балерина получила в дар баснословно дорогую шубку.
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова принимала
участие в модном показе. Звезда балета прошлась по подиуму в роскошной курточке
из меха рыси. Улыбка не сходила с лица довольной Анастасии Волочковой.
Звезда не стала скрывать от возлюбленного, что полушубок
пришелся ей по вкусу. Избранник Волочковой правильно понял намек и приобрел
дорогую вещь. Таинственный ухажер заплатил за мех миллион двести тысяч рублей.
"Мой близкий человек сразу выкупил ее прямо с показа и
подарил мне. Я очень ценю красивые благородные поступки. Подарок дорогой. Но я
его достойна, как сказал любимый", – хвасталась счастливая Анастасия.
Артистка призналась, что ей досталось изделие великолепного
качества. По словам Волочковой, мех "струится" и буквально "дышит". Об этом сообщает.
К слову, возлюбленного от общественности
скрывает. Судя по всему, боится дурного глаза. Меж тем, она часто рассказывает
какой необыкновенный ей достался мужчина. Избранник знаменитости родом из Европы,
знает несколько языков и настоящий рекордсмен в постели.
рассказывала, что секс у них случается четыре-пять раз в день и это далеко не
предел.