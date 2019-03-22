Прославленная балерина с удовольствием принимает ухаживания от нового возлюбленного. Избранник балует Анастасию Волочкову и денег на ее прихоти не жалеет. Балерина получила в дар баснословно дорогую шубку.

Прославленная балерина с удовольствием принимает ухаживанияот нового возлюбленного. Избранник балует Анастасию Волочкову и денег на ееприхоти не жалеет. Балерина получила в дар баснословно дорогую шубку.Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова принималаучастие в модном показе. Звезда балета прошлась по подиуму в роскошной курточкеиз меха рыси. Улыбка не сходила с лица довольной Анастасии Волочковой.Звезда не стала скрывать от возлюбленного, что полушубокпришелся ей по вкусу. Избранник Волочковой правильно понял намек и приобрелдорогую вещь. Таинственный ухажер заплатил за мех миллион двести тысяч рублей."Мой близкий человек сразу выкупил ее прямо с показа иподарил мне. Я очень ценю красивые благородные поступки. Подарок дорогой. Но яего достойна, как сказал любимый", – хвасталась счастливая Анастасия.Артистка призналась, что ей досталось изделие великолепногокачества. По словам Волочковой, мех "струится" и буквально "дышит". Об этом сообщает.К слову, возлюбленного от общественностискрывает. Судя по всему, боится дурного глаза. Меж тем, она часто рассказываеткакой необыкновенный ей достался мужчина. Избранник знаменитости родом из Европы,знает несколько языков и настоящий рекордсмен в постели.рассказывала, что секс у них случается четыре-пять раз в день и это далеко непредел.