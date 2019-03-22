Член Общественного комитета Госдумы по культуре, музыкант Сергей Шнуров в беседе с журналистами после парламентских слушаний предложил позаимствовать какой-нибудь европейский закон о культуре и применить его в России.

Член Общественного комитета Госдумы по культуре, музыкант Сергей Шнуров в беседе с журналистами после парламентских слушаний предложил позаимствовать какой-нибудь европейский закон о культуре и применить его в России.Он подчеркнул, что не нужно ничего изобретать, а просто посмотреть, как все устроено в других странах. В качестве примера музыкант привел Францию, которая "находится под давлением тех же самых американцев, но у них еще давление со стороны англичан", и сохранила при этом свою уникальную культуру."Нужно взять у них, украсть, и внести такой закон", — приводит слова Шнурова РИА Новости.Музыкант также предложил отказаться от идеи запрета мата, а вместо этого замалчивать проблему. По его словам, с нецензурной лексикой бороться нельзя – как только начинается борьба, "на улицах остается один мат".Табуированная лексика – неотъемлемая часть русского языка, и навсегда в нем останется – вне зависимости от того, какие законы будут приниматься, подчеркнул Шнуров.Между тем, советник президента по культуре Владимир Толстой сообщил, что закон "О культуре" планируется принять до конца года.