Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс объявила, что территория Сирийской Арабской Республики полностью зачищена от боевиков ИГ (запрещена в России). По ее словам, об этом главе государства доложил исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс объявила, что территория Сирийской Арабской Республики полностью зачищена от боевиков ИГ (запрещена в России). По ее словам, об этом главе государства доложил исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан, пишет агентство ТАСС.В качестве подтверждения Сандерс продемонстрировала карту Сирии, где нет ни одного района под контролем террористов.Между тем 22 марта появилась информация, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади все еще находится в Сирии. Правда, местные журналисты считают, что он изменил внешность: перекрасил бороду и набрал вес. Где конкретно находится лидер террористов, неизвестно. Сообщается, что он несколько раз пытался бежать в Иран, но у него ничего не вышло.