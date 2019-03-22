Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс объявила, что территория Сирийской Арабской Республики полностью зачищена от боевиков ИГ (запрещена в России). По ее словам, об этом главе государства доложил исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан.
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс объявила, что территория Сирийской Арабской Республики полностью зачищена от боевиков ИГ (запрещена в России). По ее словам, об этом главе государства доложил исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан, пишет агентство ТАСС.
В качестве подтверждения Сандерс продемонстрировала карту Сирии, где нет ни одного района под контролем террористов.
Между тем 22 марта появилась информация, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади все еще находится в Сирии. Правда, местные журналисты считают, что он изменил внешность: перекрасил бороду и набрал вес. Где конкретно находится лидер террористов, неизвестно. Сообщается, что он несколько раз пытался бежать в Иран, но у него ничего не вышло.