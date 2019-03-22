Телезрители возмущены тем, что из прощания с певицей сделали шоу. Досталось и Андрею Малахову за эфир с похорон Юлии Началовой.
Телезрители возмущены тем, что из прощания с певицей сделали шоу. Досталось и Андрею Малахову за эфир с похорон Юлии Началовой.
Народ в шоке от отношения журналистов к трагическому
событию. В частности, россиян взбесила программа Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1",
в которой показали видеозаписи с похорон Началовой.
По мнению зрителей, прощание
с артисткой превратили в шоу, передает . "Малахов умом тронулся!!! Что за тупые вопросы: что вы
испытали, когда узнали, что Юли нет??? Что может испытывать человек?", "Каждый пришел себя пропиарить. Только об одном
прошу Малахова и К, чтоб цирк со смертью Фриске не повторяли. Не плясали на
костях. Юлю жалко, чисто по-человечески. Родителям сил" (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Бедная женщина, не успела умереть, начались пляски
на ее костях", "Зачем делать такие программы? Умерла,
похоронили. Зачем делать шоу и сколько можно одно и тоже по всем
программам на ТВ", – пишут
пользователи Сети в YouTube.
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