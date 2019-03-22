Телезрители возмущены тем, что из прощания с певицей сделали шоу. Досталось и Андрею Малахову за эфир с похорон Юлии Началовой.

Телезрители возмущены тем, что из прощания с певицей сделали шоу. Досталось и Андрею Малахову за эфир с похорон Юлии Началовой.Народ в шоке от отношения журналистов к трагическомусобытию. В частности, россиян взбесила программа Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1",в которой показали видеозаписи с похорон Началовой.По мнению зрителей, прощаниес артисткой превратили в шоу, передает . "Малахов умом тронулся!!! Что за тупые вопросы: что выиспытали, когда узнали, что Юли нет??? Что может испытывать человек?", "Каждый пришел себя пропиарить. Только об одномпрошу Малахова и К, чтоб цирк со смертью Фриске не повторяли. Не плясали накостях. Юлю жалко, чисто по-человечески. Родителям сил" (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Бедная женщина, не успела умереть, начались пляскина ее костях", "Зачем делать такие программы? Умерла,похоронили. Зачем делать шоу и сколько можно одно и тоже по всемпрограммам на ТВ", – пишутпользователи Сети в YouTube.Материал дополняется