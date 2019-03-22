Сын актера и телеведущего
Дмитрия Нагиева – Кирилл продемонстрировал обнаженный торс. Привычку показывать себя во
всей красе он явно унаследовал от отца.
Сын актера и телеведущего
Дмитрия Нагиева – Кирилл продемонстрировал обнаженный торс. Привычку показывать себя во
всей красе он явно унаследовал от отца.
В личном Instagram Кирилл Нагиев
опубликовал черно-белый снимок. 29-летний мужчина позирует перед камерой без
рубашки. На его теле можно заметить татуировки.
"У нас в семье есть хорошая
традиция: каждое молодое поколение разочаровывает предыдущее", – подписал он
ниже. Многие подписчики Кирилла решили, что пост посвящен Дмитрию Нагиеву. В
комментариях они принялись рассуждать на вечную тему – о конфликте отцов и детей.
Размышления пользователей Сети
разбавил Нагиев-старший. "Молодец, сынок. Разочаруй меня, как я разочаровал деда",
– написал Дмитрий.
Отметим, что телеведущий
сам часто балует подписчиц, выкладывая в соцсети откровенные снимки. Например, недавно он запечатлел себя без
штанов – в нижнем белье. Фанатки Дмитрия тогда буквально с ума сошли от восторга – они написали
сотни комплиментов звезде.
Отметим, что фото Кирилла
без рубашки интернет–обывательницы тоже оценили по достоинству. "Нет слов, но как я замужняя девушка могу так
на долго зависнуть над вашим фото!) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У вас очень интересная внешность,
брутал с невероятно добрвми глазами редкость!!! Буду ждать выхода фильмов с
вашим участием👏👏👏👏", "А
че все кинохи до сих пор с Козловским и Петровым в главных , а не с тобой?!🧐", "У
меня тут подружки есть.. они очень хотят, чтобы Вы попытались их разочаровать..", "Слишком горяч", – писали Нагиеву-младшему разгоряченные поклонницы.