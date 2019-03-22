Сын актера и телеведущего Дмитрия Нагиева – Кирилл продемонстрировал обнаженный торс. Привычку показывать себя во всей красе он явно унаследовал от отца.

Сын актера и телеведущегоДмитрия Нагиева – Кирилл продемонстрировал обнаженный торс. Привычку показывать себя вовсей красе он явно унаследовал от отца.В личном Instagram Кирилл Нагиевопубликовал черно-белый снимок. 29-летний мужчина позирует перед камерой безрубашки. На его теле можно заметить татуировки."У нас в семье есть хорошаятрадиция: каждое молодое поколение разочаровывает предыдущее", – подписал онниже. Многие подписчики Кирилла решили, что пост посвящен Дмитрию Нагиеву. Вкомментариях они принялись рассуждать на вечную тему – о конфликте отцов и детей.Размышления пользователей Сетиразбавил Нагиев-старший. "Молодец, сынок. Разочаруй меня, как я разочаровал деда",– написал Дмитрий.Отметим, что телеведущийсам часто балует подписчиц, выкладывая в соцсети откровенные снимки. Например, недавно он запечатлел себя безштанов – в нижнем белье. Фанатки Дмитрия тогда буквально с ума сошли от восторга – они написалисотни комплиментов звезде.Отметим, что фото Кириллабез рубашки интернет–обывательницы тоже оценили по достоинству. "Нет слов, но как я замужняя девушка могу такна долго зависнуть над вашим фото!) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У вас очень интересная внешность,брутал с невероятно добрвми глазами редкость!!! Буду ждать выхода фильмов свашим участием👏👏👏👏", "Аче все кинохи до сих пор с Козловским и Петровым в главных , а не с тобой?!🧐", "Уменя тут подружки есть.. они очень хотят, чтобы Вы попытались их разочаровать..", "Слишком горяч", – писали Нагиеву-младшему разгоряченные поклонницы.