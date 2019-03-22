Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения такси и самосвала на юго-западе Москвы, в результате которого погибли два человека.

Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения такси и самосвала на юго-западе Москвы, в результате которого погибли два человека.ДТП произошло в 11:15 на углу Литовского бульвара и Ясногорской улицы в районе Ясенево. На кадрах видно, что виновником столкновения стал водитель грузовика — он выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в такси. От удара легковую машину отбросило на обочину, а спустя несколько секунд на нее опрокинулся самосвал, в результате такси оказалось засыпано землей.В результате столкновения, по предварительным данным, погибли водитель легковушки и его пассажир. В настоящее время сотрудники МЧС уже подняли и отогнали грузовик в сторону.