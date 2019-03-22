Ксения Собчак пришла поддержать премьеру спектакля Максима Виторгана. Скандально известная ведущая выложила ролик, на котором запечатлела новоиспеченного режиссера с бокалом на банкете.

Ксения Собчак пришла поддержать премьеру спектакля Максима Виторгана. Скандально известная ведущая выложила ролик, на котором запечатлела новоиспеченного режиссера с бокалом на банкете.После расставания Ксения Собчак и Максим Виторган остались в хороших отношениях. Так, телеведущая посетила премьеру спектакля "В городе Лжедмитрове", режиссером которого и стал ее экс-благоверный. Постановка пришлась Ксении пао вкусу."Поздравляю с долгожданной премьерой @mvitorgan!!!! Ярко ,Смешно и Страшно. И очень "по-твоему"! – обязательно сходите на @lzhedmitrov в апреле если успеете купить билеты (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – похвалила Виторгана Собчак.Она опубликовала несколько фотографий с премьеры и видео, сделанное, предположительно, после. На записи запечатлен Максим Виторган с бокалом. Судя по лицу, ему явно не пришелся по вкусу напиток. "Хорошо, хорошо, вкусненько. Кисленько", – сказал женский голос за кадром. Затем Максим Виторган все же сделал усилие и начал пить. "Молодец!" – похвалила Ксения Собчак.Ранее телеведущая отметилась на церемонии вручения наград BraVo, где среди номинантов оказался ее любовник, режиссер Константин Богомолов. Вскоре в Сети появилось видео, на котором пара трогательно танцует в обнимку. Таким образом подтвердились слухи о романе Ксении Собчак с Константином Богомоловым, которые муссировались с конца прошлого года.Отметим, что телеведущая еще не дала ни одного комментария относительно своих новых отношений. Зато в начале марта и Максим Виторган объявили о расставании. "Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители", – опубликовали одинаковый пост в своих аккаунтах и Максим Виторган.