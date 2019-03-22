Включив на машине проблесковые маячки и звуковые сигналы, автоинспектор доставил женщину в родильный дом, где медики оказали ей всю необходимую помощь...

Инспектор 1 Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве помог своевременно доставить беременную женщину в роддом.На Кутузовском проспекте к автоинспектору обратился мужчина с просьбой о помощи. Водитель рассказал, что у пассажирки, которая находится в его автомобиле, начались роды. Учитывая самочувствие женщины и сложную дорожную обстановку старший лейтенант полиции Алексей Хромихин незамедлительно пересадил будущую маму в патрульный автомобиль. Включив на машине проблесковые маячки и звуковые сигналы, он доставил ее в родильный дом, где медики оказали ей всю необходимую помощь.Через некоторое время врачи сообщили, что женщина родила девочку. Счастливые родители выбирают имя для новорожденной и готовятся к выписке. Новоиспеченная мама выразила слова благодарности в адрес сотрудника Госавтоинспекции за оказанную помощь и доброе отношение.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81