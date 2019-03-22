В ходе обследования квартиры, где проживали подозреваемые, оперативники обнаружили и изъяли около 200 граммов наркотических средств – гашиша и марихуаны...

Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков в Восточном округе столицы задержаны подозреваемые в хранении гашиша и марихуаны.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух мужчин в возрасте 49 и 39 лет, которые могут быть причастны к незаконным операциям с наркотиками. Злоумышленники были задержаны в подъезде одного из домов на Оренбургской улице.При обследовании квартиры в комнате, где проживал один из подозреваемых, полицейские обнаружили свертки с веществом коричневого цвета. Исследованием установлено, что данное вещество является наркотическим средством – гашишем, массой свыше 60 граммов.В комнате второго задержанного обнаружены пакеты и банка с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Исследованием установлено, что данное вещество является наркотическим средством – марихуаной, массой около 140 граммов.Следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УНК ГУ МВД России по г. Москве