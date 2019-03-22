Участковый, увидев на балконе пенсионерку в наручниках, незамедлительно поспешил к ней на помощь, тем самым спугнув злоумышленника...

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по САО и ОМВД России по Хорошевскому району задержали 38-летнего москвича, подозреваемого в разбое.Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы, осуществляя служебную деятельность на закреплённой территории, услышал крики о помощи с балкона дома на улице Острякова. Увидев там женщину в наручниках, полицейский незамедлительно поспешил к ней на помощь.Как стало известно, утром в квартиру 71-летней потерпевшей позвонили. Женщина, решив, что это вернулся ее сын, проживающий вместе с ней, открыла дверь. Злоумышленник ворвался в комнату, сковал ее руки наручниками и потребовал денежные средства. Пенсионерка положила на стол 100 тысяч рублей и с криками о помощи побежала на балкон. Испугавшись быть пойманным, злоумышленник скрылся. Деньги, оставленные женщиной на столе, он не заметил.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции у дома на Химкинском бульваре задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний житель столицы.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УК РФ.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29