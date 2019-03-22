По словам потерпевшего, на улице его обогнал неизвестный, у которого из кармана выпал конверт...

«Сотрудники отдела полиции Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 69-летнего ранее судимого жителя столицы по подозрению в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть обратился 65-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, на улице его обогнал неизвестный, у которого из кармана выпал конверт. Подобрав его, он вернул конверт владельцу, который в качестве благодарности передал пенсионеру 200 евро одной купюрой, однако посчитал, что сумма большая и попросил вернуть сдачу имеющимися рублями. Позднее потерпевший обнаружил, что деньги являются сувенирной продукцией и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Паперника. Установлено, что все банкноты, находившиеся в конверте и купюра переданная пенсионеру, являются не настоящими.По данному факту следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18