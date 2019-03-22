По словам злоумышленницы, ей очень понравился котёнок, и она забрала его из клетки в зоомагазине, после чего на время оставила у своих знакомых сказав им, что он её.

«Участковые уполномоченные ОМВД России по району Коньково задержали подозреваемую в краже котенка и вернули его владелице», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 40-летняя москвичка с заявлением о краже котенка породы «Британский прямоухий». Женщина рассказала, что из клетки в зоомагазине неизвестная похитила её питомца и скрылась.В результате отработки территории и проверки информации недалеко от места происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемую в совершении данного противоправного деяния. Ею оказалась 20-летняя жительница Московской области.По словам задержанной, ей очень понравился котёнок, и она забрала его, после чего на время оставила у своих знакомых сказав им, что он её.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.В настоящее время полицейские вернули котёнка владелице.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56