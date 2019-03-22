Одна из организаций, попавшая под санкции США по Ирану, покупала технологии у России и Китая. Об этом заявила представитель администрации США, передает РИА Новости.

Одна из организаций, попавшая под санкции США по Ирану, покупала технологии у России и Китая. Об этом заявила представитель администрации США, передает РИА Новости.Компания Pulse Niru была подставной и предоставляла финансовую и технологическую поддержку Организации оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND). У российских, китайских и других поставщиков Pulse Niru закупала оборудование и продвинутые технологии.Ранее сообщалось, что США внесли в санкционнный список 14 физических и 17 юридических лиц, которые помогали разрабатывать ядерное оружие.Между тем, Центр по вопросам глобальной энергетической политики при Колумбийском университете опубликовал доклад, в котором рекомендовал американскому конгрессу создать независимую комиссию для оценки санкций. Задачи комиссии – оценить краткосрочные и долгосрочные последствия санкций.Кроме того, США стоит активнее консультироваться с союзниками по вопросам введения санкций, чтобы избежать нежелательных последствий, однако публичное обсуждение санкций в отношении отдельных лиц и компаний не нужны.