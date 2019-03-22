В Сети вновь говорят о певице Кети Топурии и рэпере Гуфе.
Многие уверены, что артисты вскоре объявят о воссоединении.
В Сети вновь говорят о певице Кети Топурии и рэпере Гуфе.
Многие уверены, что артисты вскоре объявят о воссоединении.
Поговаривают, что вокалистка все-таки простила измену
экс-возлюбленному. Гуф предпринял все возможное, чтобы Кети Топурия забыла
унизительный скандал с несовершеннолетней любовницей.
На днях Гуф, собираясь улететь в Израиль, спел в Stories
своего Instagram песню "Улетаю", которую исполняла . Спустя время в
микроблоге Кети появилась запись, на которой артистка подпевает композиции Гуфа.
На этом рэпер не остановился. Сегодня, 22 марта, Гуф опубликовал
с соцсети архивное фото с отдыха. На нем он запечатлен обнимающим певицу. Интернет-обыватели,
внимательно следящие за обновлениями в аккаунтах звезд, пришли к выводу, что скоро
рэпер вернется к бывшей. "Давайте устроим челлендж и назовем его: Кети вернись!" -
предложил взволнованный поклонник в комментариях к этому посту.
Меж тем, Гуф ранее не раз говорил, что не может выкинуть
бывшую зазнобу из своего сердца. Он до сих пор надеется на примирение с
певицей.
"Она ушла, но по сути так никуда и не делась. На стене ее картина,
как и висит, так и висела. Висеть, чтобы отпугивать левых ***, пока я не
встречу кого-то лучше. А лучше я никогда не найду", – говориться в песне Гуфа
посвященной .