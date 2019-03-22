В Сети вновь говорят о певице Кети Топурии и рэпере Гуфе. Многие уверены, что артисты вскоре объявят о воссоединении.

В Сети вновь говорят о певице Кети Топурии и рэпере Гуфе.Многие уверены, что артисты вскоре объявят о воссоединении.Поговаривают, что вокалистка все-таки простила изменуэкс-возлюбленному. Гуф предпринял все возможное, чтобы Кети Топурия забылаунизительный скандал с несовершеннолетней любовницей.На днях Гуф, собираясь улететь в Израиль, спел в Storiesсвоего Instagram песню "Улетаю", которую исполняла . Спустя время вмикроблоге Кети появилась запись, на которой артистка подпевает композиции Гуфа.На этом рэпер не остановился. Сегодня, 22 марта, Гуф опубликовалс соцсети архивное фото с отдыха. На нем он запечатлен обнимающим певицу. Интернет-обыватели,внимательно следящие за обновлениями в аккаунтах звезд, пришли к выводу, что скорорэпер вернется к бывшей. "Давайте устроим челлендж и назовем его: Кети вернись!" -предложил взволнованный поклонник в комментариях к этому посту.Меж тем, Гуф ранее не раз говорил, что не может выкинутьбывшую зазнобу из своего сердца. Он до сих пор надеется на примирение спевицей."Она ушла, но по сути так никуда и не делась. На стене ее картина,как и висит, так и висела. Висеть, чтобы отпугивать левых ***, пока я невстречу кого-то лучше. А лучше я никогда не найду", – говориться в песне Гуфапосвященной .