Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или Дерзкий, впервые поднялся в воздух. Судя по опубликованному видео испытаний, экспериментальная машина оторвалась от взлетно-посадочной полосы, выполнила несколько простых маневров и приземлилась.

Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух. Судя по опубликованному видео испытаний, экспериментальная машина оторвалась от взлетно-посадочной полосы, выполнила несколько простых маневров и приземлилась.По задумке создателей, SB>1 должен быть гораздо быстрее вертолетов традиционной конструкции. Предельная скорость машины превысит 460 километров в час, в то время как, например, Ми-28 или AH-64 разгоняются до 300 километров в час.Обеспечить столь высокую скорость должен нестандартный хвостовой винт. Обычно он просто стабилизирует вертолет в полете, а машины с двумя соосными несущими винтами вообще в нем не нуждаются. Однако у SB>1 хвостовой винт играет роль не стабилизирующего, а толкающего, как у самолета.На основе Defiant собираются построить универсальную боевую машину, способную перевозить до 12 бойцов и поддерживать их огнем. Правда на вооружении новый вертолет появится не раньше 2030 года.