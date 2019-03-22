Насмешки над Юлией Началовой вывели из себя известного дрессировщика Эдгарда Запашного. Артист сожалеет, что журналист Невзоров все еще не лишен доступа к эфиру.

Насмешки над Юлией Началовой вывели из себя известногодрессировщика Эдгарда Запашного. Артист сожалеет, что журналист Невзоров всееще не лишен доступа к эфиру.Саркастические замечания по поводу похорон ,которые позволил себе журналист Александр Невзоров, разозлили ЭдгардаЗапашного. Свое возмущение известный дрессировщик высказал в Instagram. "Невзоров, вы больной?",– поинтересовался артист.Высказыванием в соцсетях Запашный не ограничился. Артистподнял этот вопрос и в Госдуме, на слушаниях проекта закона "О культуре".Он резко раскритиковал Александра Невзорова за его шутки над Юлией Началовой."Невзоров такую грязь написал про поxороны Началовой! Инет ресурсов, чтобы его отстранить от эфира", – заявил Эдгард Запашный.Напомним, публицист Александр Невзоров в день прощания спозволил себе шутки в адрес певицы. Он предложил похоронитьартистку в Мавзолее на Красной площади – вместо Ленина. Невзоров счел, чтоВладимир Ильич "багровеет от стыда", сознавая, что занял не своеместо. А скорбь поклонников Началовой назвал "глицериновыми слезами".умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летнейпевицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность,наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи делали все возможное, но организмЮлии Началовой не выдержал.