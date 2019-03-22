Насмешки над Юлией Началовой вывели из себя известного
дрессировщика Эдгарда Запашного. Артист сожалеет, что журналист Невзоров все
еще не лишен доступа к эфиру.
Насмешки над Юлией Началовой вывели из себя известного
дрессировщика Эдгарда Запашного. Артист сожалеет, что журналист Невзоров все
еще не лишен доступа к эфиру.
Саркастические замечания по поводу похорон ,
которые позволил себе журналист Александр Невзоров, разозлили Эдгарда
Запашного. Свое возмущение известный дрессировщик высказал в Instagram. "Невзоров, вы больной?",
– поинтересовался артист.
Высказыванием в соцсетях Запашный не ограничился. Артист
поднял этот вопрос и в Госдуме, на слушаниях проекта закона "О культуре".
Он резко раскритиковал Александра Невзорова за его шутки над Юлией Началовой.
"Невзоров такую грязь написал про поxороны Началовой! И
нет ресурсов, чтобы его отстранить от эфира", – заявил Эдгард Запашный.
Напомним, публицист Александр Невзоров в день прощания с
позволил себе шутки в адрес певицы. Он предложил похоронить
артистку в Мавзолее на Красной площади – вместо Ленина. Невзоров счел, что
Владимир Ильич "багровеет от стыда", сознавая, что занял не свое
место. А скорбь поклонников Началовой назвал "глицериновыми слезами".
умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней
певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность,
наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи делали все возможное, но организм
Юлии Началовой не выдержал.