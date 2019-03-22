Жители Крылатского вышли на санкционированный митинг против застройки одного из дворов района. Строительная компания пытается возвести в нем торговый комплекс практически вплотную с жилыми домами. Часть квартир будут полностью лишены солнечного света. Есть и еще одна опасность - грунтовые воды.

Жители Крылатского вышли на санкционированный митинг против застройки одного из дворов района. Строительная компания пытается возвести в нем торговый комплекс практически вплотную с жилыми домами. Часть квартир будут полностью лишены солнечного света. Есть и еще одна опасность: грунтовые воды могут размыть почву под новым зданием.- SOS! Не надо нам этой стройки! Это опасно для наших домов!Небольшой клочок земли на Осеннем бульваре в Крылатском — проблема всего района. На протяжении 14 лет на месте небольшого одноэтажного магазина постоянно пытаются что-то построить. Меняются застройщики, проекты, но угроза сохраняется.- За нашими спинами здесь разворачивается строительство — это будет 6-этажное 30-метровое здание!До соседних домов чуть больше 10 метров. Если здание построят, окна как минимум шести нижних этажей будут выходить прямо в стены торгового комплекса. Или развлекательного, или еще какого-нибудь центра — планы у застройщика меняются чуть ли не каждую неделю, только и успевает менять вывески.- Стройка будет за счет жителей этого дома, потому что все провода, все электричество они подключили к этому дому!По плану в здании будет двухуровневая подземная парковка. Это жителей волнует больше всего — грунты в районе Крылатского непрочные, вода близко.- Здесь плывуны — это всем известно. Здесь карстовые провалы — это тоже всем известно. Но об этом никто не сообщает."Речь идет не только об одном объекте, мне кажется, что речь идет о будущем Крылатского — сегодня мнения людей, к сожалению, не слышат", — говорит Мария Киселева, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.Куда только люди не обращались — в ответ либо отписки, либо тишина. На призывы о помощи откликнулась олимпийская чемпионка Мария Киселева."Сегодняшняя резолюция, которую подписывают сейчас все участники митинга, будет направлена мэру города. Поэтому мы не молчим, я прекрасно понимаю этих людей", — объясняет Мария Киселева.Уже в темноте с фонариками люди подписывают резолюцию, сворачивают плакаты, но далеко их убирать не будут — на такой же согласованный митинг жители всего района собираются выйти и в выходные.