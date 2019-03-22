Баскетболист московского ЦСКА Уилл Клайберн сообщил о поступивших в его адрес угрозах со стороны фанатов турецкого Фенербахче. Американец в победном матче против стамбульского клуба с 16 набранными очками стал самым результативным игроком. Игра завершилась со счетом 70:68 в пользу ЦСКА.

Баскетболист московского ЦСКА Уилл Клайберн сообщил о поступивших в его адрес угрозах со стороны фанатов турецкого "Фенербахче". Американец в победном матче против стамбульского клуба с 16 набранными очками стал самым результативным игроком. Игра завершилась со счетом 70:68 в пользу ЦСКА.По окончании матча регулярного матча Евролиги, который проходил на домашней площадке столичных армейцев, его супруга получила сообщения от фанатов в отношении своего мужа: "Скажи Уиллу, что он будет убит в течение трех дней. С уважением, семья Чакирбейли. Мы в России и идем за твоим мужем. Тебе и твоей семье ничего не грозит, но Клайберну осталось недолго".Американец сообщил об угрозах со стороны турецких фанатов в своем личном Twitter. Позже он обратился к руководству Евролиги. Пресс-служба турнира дала понять, что будет поддерживать игрока и его семью любыми способами.